Irma - "Ne retiens pas tes larmes" - Amel Bent

A seulement 12 ans, Irma a une signature vocale unique. Elle est le deuxième talent de l’équipe de Patrick Fiori à monter sur la scène de The Voice Kids ce soir. Avec son timbre jazzy, elle avait convaincu les quatre coachs lors des auditions à l’aveugle avec sa reprise de « Fly me to the moon » de Frank Sinatra. Elle repartait avec son coach Patrick Fiori. Lors des Battles, elle est sauvée face à Ilona et Lina sur une reprise d’Ed Sheeran « Shape of you ». Direction la demi-finale pour la jeune Irma qui va interpréter ce soir « Ne retiens pas tes larmes » d’Amel Bent sur la scène de The Voice Kids. Pas facile d’interpréter une chanson quand l’interprète vous regarde ! Alors, Patrick Fiori va-t-il choisir Irma pour la grande finale en direct vendredi prochain ? Regardez sa prestation ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.