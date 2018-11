Ismaël - "Armstrong" - Claude Nougaro

Le roi de la vibe est de retour sur la scène de The Voice Kids. C’est le troisième talent de l’équipe d’Amel Bent à tenter sa chance pour participer à la grande finale de la compétition. Lors de son audition à l’aveugle, Ismaël avait envouté les coachs avec sa reprise de « At Last » d’Etta James. De même pendant les Battles où il avait brillé sur le célèbre titre des Jackson 5 « I’ll be there » face à Elodie et Maëlyss. Ce soir, Ismaël va tout faire pour impressionner sa coach et gagner sa place en finale. Il interprète « Armstrong » de Claude Nourago. Alors, Amel Bent va-t-elle lui offrir son billet pour la finale en direct vendredi prochain ? Regardez sa prestation ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.