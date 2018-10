Ismaël - "At last" - Etta James

Et si vous vous mettiez à la place des coachs ? A vous d’exercer votre oreille musicale avec le prochain talent. Allez-vous devenir qui se cache derrière cette voix ? Garçon ou fille ? Petit ou grand ? Fermez les yeux et imaginez-vous dans votre fauteuil de coach. Ismaël, 11 ans, possède une maturité dans la voix qui va éblouir Amel Bent et les autres coachs. Ce soir, il interprète « At last » d’Etta James sur le plateau de The Voice Kids. Tous les coachs sont sous le charme ! Le jeune garçon n’a jamais pris de cours de chant et pourtant, il possède une voix extraordinaire. Découvrez sa prestation. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.