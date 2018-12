Ismaël - "I want you back" - The Jackson 5

Pression… Ismaël est le seul garçon de cette finale de The Voice Kids, saison 5. Depuis les auditions à l’aveugle, le jeune chanteur de 11 ans a franchi toutes les étapes avec brio. Les quatre coachs ont été séduits par son timbre de voix particulier mais c’est finalement la #TeamAmelBent qu’Ismaël a décidé de rejoindre. Les coachs ont pu juger son talent pendant les Battles grâce à sa reprise de "I’ll be there" des Jackson 5. Lors de la demi-finale, Patrick Fiori et Soprano s’affrontent en duel pour récupérer Ismaël grâce à la règle inédite du talent sauvé. C’est donc avec la team de Patrick Fiori qu’Ismaël arrive en finale ce soir. Sur la scène de The Voice Kids, il interprète ce soir "I want you back" des Jackson 5. Regardez sa prestation ! Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.