Ismaël, retour sur son parcours

Ismaël est le seul garçon en lice sur les huit talents sélectionnés dans la finale de l’émission. Sa belle aventure a été rythmée par plusieurs impressionnantes interprétations qui ont séduit tout le monde, à commencer par son audition à l’aveugle où il proposait une reprise de la chanson « At last » d’Etta James. Lors de la demi-finale, Ismaël a choisi d’interpréter un titre en français cette fois, « Armstrong » de Claude Nougaro, un registre plus jazzy dans lequel il a excellé. Ce soir, il se lance sur un tube des Jackson 5 « I want you back ». Retour sur son parcours en images. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.