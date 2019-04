Ismail – Les moulins de mon cœur (Michel Legrand) [Epreuve des KO 1]

PRESTATION -Il ne reste plus qu’une place dans l’équipe de Jenifer à ce stade de la soirée. Ismail chante pour ressentir et donner de l’émotion. Lors de son audition à l’aveugle, Ismail avait fait carton plein auprès des coachs Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano en reprenant un titre de Muse « Unintended ». Pour l’épreuve des KO, Ismail a choisi une chanson remplie de mélange d’émotions, qui le fait vibrer, « les moulins de mon cœur » de Michel Legrand. Jenifer attend de retrouver la magie que lui avait procuré Ismail lors des auditions à l’aveugle. Alors, trois possibilités pour Jenifer : Coup de cœur en le qualifiant ? Zone rouge, c’est-à-dire en attente au risque de se faire voler Ismail ? Ou mettre fin à son aventure s’arrête là ? Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019