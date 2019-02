Ismail – Unintended (Muse)

Le prochain talent a monté sur scène est parisien et vient nous livrer une prestation très personnelle Il apparait en ombre à l’écran pour s’imaginer à la place des coachs : est-il jeune ? blond ? Brun ?... Fermez les yeux et laisser vous bercer par cette voix enchanteresse. Ismail chante pour rendre hommage à sa maman et faire passer des émotions. Pour son audition à l’aveugle, Ismail interprète un titre de Muse, « Unintended ». Arrivera-t-il à se faire retourner un des coachs ? Jenifer, Mika, Soprano ou Julien Clerc, qui sera sensible à cette douceur ? Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 16 février 2019 – Auditions à l’aveugle 2