Maïssa - "Ma philosophie" - Amel Bent

C’est le jour de son anniversaire que Maïssa a appris qu’elle avait été sélectionnée pour chanter sur la scène de The Voice Kids. A 11 ans, Maïssa adore les challenges et compte bien époustoufler les coachs. Elle interprète le tube d’Amel Bent « Ma philosophie » et comme elle le dit si bien : « Ca va envoyer du lourd ! ». Vous êtes prêts ? Ouvrez grand vos oreilles pour écouter la jeune Maïssa sur la scène de The Voice Kids ? Amel Bent va-t-elle se retourner ? Maïssa va-t-elle convaincre un ou plusieurs coachs lors de sa prestation ? La réponse tout de suite. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.