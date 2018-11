Maïssa - Wilson - Ermonia - "Tout donner" - Maître Gims (équipe Amel Bent)

Ce soir, Maïssa, Wilson et Ermonia vont devoir montrer à leur coach Amel Bent qu’ils sont prêts à relever le défi de la Battle ! Le dernier trio de l’équipe d’Amel Bent va se produire ce soir pour gagner la dernière place en demi-finale. L’enjeu est énorme pour ces trois jeunes chanteurs. Ils vont interpréter ce soir sur la scène de The Voice Kids le tube du rappeur Maître Gims « Tout donner ». Maïssa, Ermonia et Wilson vont-ils réussir l’exercice de rap proposé par leur coach ? Qui Amel Bent va-t-elle emmener en demi-finale ? La réponse en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait du replay de The Voice Kids, Battles du vendredi 23 novembre 2018.