J-1: Les coachs sont dans les starting-block !

Le compte à rebours à commencer... Dans quelques jours à peine, retrouvez la scène de The Voice Kids pour une saison 5 inédite. Si les talents sont prêts, qu’en est-il des coachs ? Amel Bent entraîne le public dans sa « danse de la joie » hautement contagieuse. La preuve, elle est déjà reprise par Jenifer ! Pendant ce temps chez les garçons, Patrick Fiori donne des cours de yodel à Soprano, qui semble plus à l’aise à danser sur scène ! Rajoutez à cela des cris, des sauts et des fou-rires : le combo gagnant de cette toute nouvelle édition de folie ! The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.