Voice Inside/J-5 : ambiance colonie de vacances à l'hôtel des talents

Plus que quatre jours avant les grands shows en direct. On retrouve les talents en grande forme. Tous viennent d'arriver à Paris. Pour les provinciaux (voire ultramarins, pour Julia Paul) Ils logent dans un hôtel proche de la capitale... Ambiance colonie de vacances et décontraction... Découvrez, Matthieu, Nicola, Lucile, Marius et Julia Paul, heureux de pouvoir retrouver le plateau et l'effervescence des lives. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la première soirée en direct de The Voice 6 !