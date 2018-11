JAMAIS VU - Emma et Madison sont aussi sauvées !

Les trois talents de l’équipe de Soprano viennent d’interpréter une chanson de leur choix devant le public de The Voice Kids et devant les quatre coachs. Soprano a dû faire un choix difficile. Il a choisi Inès pour continuer l’aventure lors de la grande finale en direct qui aura lieu vendredi prochain. Mais rien n’est perdu pour Emma et Madison car les autres coachs ont la possibilité de sauver un talent ! Et c’est Jenifer et Amel Bent qui buzzent en même temps ! Quels talents vont-elles sauver ? Emma ou Madison ? Ou les deux ? Qui rejoindra Inès en finale ? The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21h sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.