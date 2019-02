DU JAMAIS VU 😳 LEONA, une DIVA pas comme les autres à découvrir SAMEDI ✌

GRANDE PREMIERE DANS THE VOICE - le portrait d'une DIVA pas comme les autres - LĂ©ona Winter 23 ans est un Talent pas comme les autres
est artiste transformiste. Quand il n’est pas sur scĂšne, son vrai prĂ©nom est RĂ©my. Il a une passion pour le chant de son plus jeune Ăąge et c’est Ă l’occasion d’un voyage en Espagne qu’il a eu cette rĂ©vĂ©lation pour en faire son mĂ©tier. Dans la vie, RĂ©my est un homme introverti, c’est quand il se retrouve sur scĂšne et qu’il se produit sous le personnage de LĂ©ona Winter qu’il vit. Cet artiste intriguant joue de cette ambivalence grĂące Ă sa voix baryton contretĂ©nor (voix quasiment opĂ©ratique). LĂ©ona Winter a choisi la scĂšne de The Voice non seulement pour sa voix mais aussi pour montrer qu’au-delĂ de l’illusion du cabaret, il y a de vĂ©ritables talents. Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE du 2 mars 2019 – Auditions Ă l’aveugle 4