Jane Constance interprète son tube « Je serai là » sur la scène de The Voice, la suite !

Ce soir et tout spécialement pour la scène de The Voice 6 la suite, c’est la grande gagnante de la saison 2 de The Voice Kids Jane Constance qui remonte sur la scène qui l’a vue commencer. La jeune Mauricienne à la voix cristalline revient pour nous interpréter un titre de son premier album « Je serai là », et on peut dire qu’elle ne manque pas de talent ! Replay de The Voice La suite - Saison 6 du samedi 22 avril 2017