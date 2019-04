Jenifer, son choix pour Marouen, Ana Carla, Petru et Ismail ? Qui poursuivra l’aventure ?

Il ne reste plus qu’une seule place pour la suite dans l’équipe de Jenifer. Quatre Talents attendent en zone rouge : Marouen, Ana Carla, Petru et Ismail. Seul un de ces quatre chanteurs poursuivra la compétition avec sa coach Jenifer. Les trois autres pourront encore se faire voler par Mika, Julien Clerc ou encore Soprano et ainsi intégrer une autre équipe. Finalement, Jenifer choisit Petru pour la suite de l’aventure et SURPRISE Marouen est volé par Julien Clerc. Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 1 du 6 avril 2019