Jenifer vu par les coachs : « Elle arrive à chaque fois à attraper des talents particuliers »

Le compte à rebours a commencé. Nous voilà à une semaine de l’ouverture de la nouvelle saison de The Voice Kids ! Cette année, les membres du jury ont décidé de vous parler de leurs techniques de coaching. Amel, Patrick et Sopra, témoignent de l’expérience de Jenifer. Quel rôle va-t-elle avoir ? Comment est-elle vue par ses confrères ? Mère de deux garçons, Jenifer se qualifie de « maman poule. J’enveloppe énormément mes talents ». Réfléchie, « elle arrive à chaque fois à attraper des talents particuliers. Jen, elle est particulière et elle est particulièrement forte » insiste Patrick Fiori. Soprano, lui, la juge sur son expertise, « elle a plus d’expérience, tu le sens dans ses choix, elle sait très bien ce qu’elle fait et où elle va ». Quant à Amel Bent, « c’est quelqu’un qui prend des risques, qu’on ne peut pas mettre dans une case ». Retrouvez-les dans The Voice Kids saison 5, à partir du vendredi 12 octobre à 21h sur TF1 et en replay sur MYTF1.