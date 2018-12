Jenifer et Emma - "Viens on s’aime" - Slimane

Emma a été sauvée par le public ce soir. Elle continue donc la compétition et espère bien remporter le trophée de cette cinquième saison de The Voice Kids accompagnée de sa coach Jenifer. Avant de le savoir, Jenifer et Emma partagent un moment inoubliable sur la scène de The Voice Kids. Elles interprètent toutes les deux un titre de Slimane, gagnant de la saison 5 de The Voice, intitulé : « Viens on s’aime ». Découvrez leur prestation en images. Alors, Emma succédera-t-elle à Angelina, la gagnante de la saison 4 ? La réponse dans quelques instants en direct sur TF1… Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.