Jenifer émue aux larmes cette saison - "The Voice Kids" 4

Découvrez en avant-première, les toutes premières images de la nouvelle saison de "The Voice Kids". Des rires, des larmes d'émotion, des frissons, des poils qui se hérissent. Cette saison 4 démarre sur les chapeaux de roue. Découvrez les premières voix, les premiers visages, qui bientôt vous deviendront familiers. Rendez-vous le samedi 19 août à 21h sur TF1 pour le lancement de la saison 4 de The Voice Kids et tous les jours pour du contenu 100% inédit sur MYTF1 !