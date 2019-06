Jenifer, Léona Winter et Sidoine « Ma Révolution » pour la demi-finale

PRESTATION - A l’occasion de la demi-finale de cette saison 8 de The Voice, la plus belle voix, les deux talents de l’équipe Jenifer, Léona Winter et Sidoine interprètent un titre de et avec leur coach : « Ma Révolution ». Un dernier titre, en trio, pour permettre aux téléspectateurs de voter pour le talent qu’ils souhaitent voir en finale de cette saison 8 de The Voice 2019. Quel verdict tombera ce soir pour ces deux Talents de l’équipe de Jenifer ? Seul le public a ce pouvoir de désigner le Talent qu’il verra en tant que finaliste. Extrait du Replay de la demi-finale de THE VOICE 8 du samedi 1er juin 2019