COVER – Sidoine se prépare pour le deuxième direct de cette saison 8 de The Voice 2019. En cliquant vous allez entrer dans les coulisses de la Live Room où les Talents reprennent des Covers à leur façon. Dans cette vidéo, Sidoine nous interprète un titre des Guns N’Roses, " Knockin' on Heaven's Door ". Bienvenue dans #Live Room des talents du 2è Direct de The Voice 2019 saison 8 du 25 mai 2019.