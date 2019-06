[Jenifer] – Sidoine « Crazy » (Gnarls Barclay) – Finale 2019

Lors de la demi-finale, Sidoine avait conquis le public de The Voice saison 8 en interprétant « Vole » de Céline Dion. Une prestation de haut vol qui lui avait permis de valider son billet pour la finale au sein de l’équipe de Jenifer. Encouragé par sa coach, Sidoine va cette fois briller sur un rythme différent, plus R&B de Gnarls Barclay, « Crazy ». Cette performance permettra-t-elle au talent de Jenifer de remporter The Voice ? Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019