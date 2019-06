[Jenifer] – Sidoine « Vole » (Céline Dion) – Demi-finale

PRESTATION - Sidoine est l’un des deux derniers Talents de l’équipe de Jenifer encore en lice pour cette demi-finale de la saison 8 de The Voice 2019. Souvenez-vous samedi dernier pour le quart de finale en direct Sidoine avait repris un des titres de Chris Isaak, Wicked Game. Un choix qui a séduit le public puisque Sidoine l’a sauvé. Nous retrouvons Sidoine à la demi-finale de samedi 1er juin, avec un titre plus classique de Céline Dion, « Vole ». Parviendra-t-il à obtenir son passeport pour la prochaine étape de la compétition, c’est-à-dire la dernière épreuve de la compétition de cette saison 8, la finale qui aura lieu le jeudi 6 juin 2019 ? Extrait du Replay de la demi-finale de THE VOICE 8 du samedi 1er juin 2019