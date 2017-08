Jenifer : « Je tiens à mon rôle de coach »

Pour cette nouvelle saison de The Voice Kids, Jenifer revient… Et prend son rôle de coach très au sérieux ! La chanteuse, maintenant habituée, ne perd pas pour autant son enthousiasme à l’idée de découvrir des talents toujours plus jeunes, toujours plus forts, toujours plus impressionnants. Mais surtout, Jenifer est bien décidée à ne rien laisser passer… La guerre fera rage avec M Pokora et Patrick Fiori ! Rendez-vous le 19 août à 21h sur TF1 pour le grand retour de The Voice Kids !