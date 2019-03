Jenifer touchée, émue aux larmes face à Tania et Négrita, quitte le plateau

EMOTIONS FORTES - C’est à l’issue de la prestation de Tania en reprenant Besame Mucho de Consuelo Velazquez accompagnée de sa mère Négrita à la guitare que Jenifer a été émue . Tania et sa mère lui ont rappelé ses racines. Sa rencontre avec Tania et Négrita tziganes restera à coup sûr une des plus belles de cette saison 8. La musique a le pouvoir d’évoquer des souvenirs et de provoquer des émotions fortesVoir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 6 - The Voice 8 du samedi 16 mars 2019