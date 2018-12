Jenifer - "Encore et encore"

Jenifer, coach emblématique de The Voice Kids, accompagne ce soir ses deux talents, Mélia et Emma, pour la grande finale en direct. Elle espère bien faire gagner le trophée à l’une d’entre elle ! Forte de 16 ans de carrière, Jenifer a sorti un nouvel album cette année intitulé « Nouvelle page » qui est « résolument » pop comme elle le dit elle-même. Ce soir, elle interprète son single « Encore et encore » en direct sur la scène de la finale de The Voice Kids. Une balade intime et sincère dans laquelle elle revient sur épreuves douloureuses qu’elle a dû traverser. Retrouvez sa prestation en images. Extrait de la finale de The Voice Kids saison 5, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.