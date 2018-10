Jules - "Je joue de la musique" - Calogero

Le plus grand rêve de Jules est de monter sur la scène de The Voice Kids. Grâce à son ami Vincent qui l’a inscrit au casting, son rêve est sur le point de se réalise. A 12 ans, le jeune garçon adore faire le show et la relation avec le public quand il est sur scène. Avant de passer devant les 4 coachs, Jules a quelques inquiétudes car sa voix est en train de muer. Mais cela ne va pas l’arrêter pour autant ! Ce soir, il interprète « Je joue de la musique » de Calogero et espère convaincre Jenifer, Soprano, Amel Bent et Patrick Fiori. Revivez sa prestation en images. The Voice Kids saison 5, c’est tous les vendredis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1. Extrait de l’émission du vendredi 19 octobre 2018.