Julia Paul : “J'ai prouvé que rien n'était impossible”

Julia Paul a fait un bon bout de chemin depuis les auditions à l’aveugle… Ce talent est passé d’une équipe à l’autre lors des battles, et représente désormais fièrement les couleurs de Florent Pagny ! Quoi qu’il en soit, Julia Paul se sent fière de sa reprise de Vianney pendant les épreuves ultimes, et proposera sûrement des prestations encore plus incroyables pour les directs… Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des épreuves ultimes de The Voice 6 !