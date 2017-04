Julia Paul VS Audrey - « Rolling In the Deep » (Adele) (Saison6)

Ces deux artistes avaient étonné les Coachs lors des Auditions à l’Aveugle : Audrey, ce personnage fort et sa signature vocale incroyable nous avait tous en revisitant entièrement le tube de Depeche Mode, « Just Can’t Get Enough ». Audrey et son Univers swing soul avait complètement séduit Zazie ce soir-là et souhaitait vivre une aventure The Voice 100 % féminine, faisant partie d’un groupe de musique qu’avec des garçons ! Tandis que Julia Paul, dans un tout autre genre, avait interprété un titre de Christophe Willem, « Jacques a dit » et avait emballé deux coachs, Zazie et M Pokora. Ces deux talents n’ont pas hésité pour choisir Zazie comme coach. Ce soir, ces artistes reprennent « Rolling In the Deep » grand tube d’Adele, avec force et originalité à la fois. Aidés par leur Coach Zazie, c’est avec leur grain de voix respectif qu’elles vont embarquer Coachs et public lors de cette battle. La décision en sera d’autant plus difficile pour Zazie qui ne pourra choisir que l’une des deux jeunes femmes pour l’emmener à l’Epreuve Ultime. Qui aura cette chance ? Mais un talent peut être aussi volé par un autre coach. Qui saura se démarquer pour remporter sa place à l’Epreuve Ultime ? Replay de The Voice Saison 6 du samedi 22 avril 2017