Julien Clerc et ses COUPS DE CŒUR K.O. #04 - Qui sont-ils ?

Clémentine, Théophile Renier, Léonard, Laureen, Pierre Danaë et Ava Baya sont les coups de cœur du coach Julien Clerc lors des 4è KO de cette saison de The Voice 2019. L’équipe de Julien Clerc a été mise à rude épreuve : les 18 talents du compositeur de « Melissa » ont été mis sous pression – Ils ont chanté à tour de rôle devant leur coach et à l’issue de chaque prestation le coach a dû faire un choix crucial et cornélien ! Quand le coach buzze sur le bouton rouge c’est qu‘il permet au talent d’être qualifié directement pour les Battles Retour sur ses coups cœur quand Julien Clerc a dit « OUI je vous veux dans mon équipe » pour les emmener à la prochaine épreuve : les BATTLES. Voir l’extrait du REPLAY des épreuves des KO 4 du 27 avril 2019