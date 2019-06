[Julien Clerc] – Léonard « I’m Still Standing » (Elton John) – Demi-finale

PRESTATION - Léonard est l’un des deux derniers talents encore en lice de l’équipe Julien Clerc à se présenter devant les trois autres coachs de la saison 8, Jenifer, Soprano et Mika, pour cette demi-finale de la saison 8 de The Voice 2019. Souvenez-vous samedi dernier, lors du quart de finale, il avait interprété « Goodbye Marilou », un titre de Michel Polnareff. Un choix payant puisque Léonard a été plébiscité par le public. On le retrouve aujourd’hui avec un titre de Elton John, « I’m Still Standing ». Ce choix et sa performance vocale sur ce titre sauront-ils séduire à nouveau les téléspectateurs pour lui permettre d’accéder à la grande finale de The Voice 8 ? Extrait du Replay de la demi-finale de THE VOICE 8 du samedi 1er juin 2019