Julien Clerc, Mika, Jenifer, Soprano - "Laissons entrer le soleil" (Julien Clerc)

Le nouveau quatuor des coachs de The Voice composé de Julien Clerc, Mika, Jenifer et Soprano, marque le coup d'envoi de cette nouvelle saison 8 en interprétant ensemble un des titres emblématiques de Julien Clerc « Laissez entrer le soleil ». A chaque fois, cette collégiale des coachs est une ovation du public et crée l'événement de début d'étape d'une saison. Mais ce n'est que le début, nos talents de ce début d'étape n'ont pas fini de vous épater une nouvelle fois. Ils vont mettre le feu au plateau de The Voice. Extrait du REPLAY de The Voice 8 du 9 février 2019 – Auditions à l'aveugle 1 de la saison 8