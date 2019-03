VIDEO HUMEUR - La prestation de Claire accompagnée de son vibraphone a fait se retourner deux fauteuils de coachs. Curieux de voir le vibraphone, Soprano et Mika s’avancent pour faire un quatre mains sous l’œil amusé de Claire et du public. Voir l’extrait du Replay des auditions à l’aveugle 5 - The Voice 8 du samedi 9 mars 2019