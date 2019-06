Julien Clerc et Pierre Danaë – « For Me Formidable » (Charles Aznavour) en duo pour la finale 2019

Après 18 semaines d’aventure intensive, Pierre Danaë a fait un grand bout de chemin pour devenir le finaliste de l’équipe de Julien Clerc. Dès son Audition à l’Aveugle pendant laquelle il avait séduit son coach, avec sa reprise de Wicked Game - Chris Isaac, Julien Clerc avait misé sur sa musicalité. Ce soir, le talent et son Coach interprètent ensemble un titre de Charles Aznavour « For Me Formidable ». Découvrez sans plus attendre ce moment de complicité entre les deux artistes en direct ! Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019