[Julien Clerc] – Pierre Danaë « La vie en rose » (Edith Piaf) – Finale 2019

Après avoir été sauvé par le public en demi-finale suite à sa prestation sur « he Scientist" de Coldplay, Pierre Danaë se battra ce soir pour tenter de remporter cette grande finale de The Voice 8. Le musicien romantique Pierre Danaë a choisi d’interpréter un titre de la grande chanson française qui le mettra en valeur, « La vie en rose » de Edith Piaf que le guitariste de la saison pourra démontrer tous ses talents d’artiste en solo une dernière fois avant le verdict des téléspectateurs. Sa performance sera-t-elle à la hauteur des espérances de son public ? Pierre Danaë obtiendra-t-il le titre de plus belle voix de France ce soir ? Sera-t-il élu The Voice 2019 ? Extrait du Replay de la finale de THE VOICE 8 du jeudi 6 juin 2019