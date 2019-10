Justine VS Théo VS Roger chantent « Show must go on » de Queen (Team Jenifer)

Les trois talents de la team Jenifer vont s’attaquer à un monument de la chanson pop « Show must go on » de Queen. Il s‘agit d’un titre mythique qui demande de la présence, puissance et une certaine technique vocale. Justine, Roger et Théo ont trois voix différentes mais matures en juge leur coach. À l’issue de leur prestation, Jenifer aura la lourde tâche de désigner qui l’accompagnera dans la suite de l’aventure. Qui de Justine, Roger ou Théo aura son ticket pour la demi-finale ? Extrait de l’émission The Voice Kids du vendredi 04 octobre 2019. Retrouvez la sixième saison de The Voice Kids tous les vendredis à 21h05 sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.

