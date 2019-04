K.O. : Gage fond en larmes après un « Purple Rain » intense

En EXCLUSIVITE, MYTF1 vous offre une des prestations de l’épreuve INEDITE des K.O. de The Voice 8. Après l’avoir redécouvert lors de son audition à l’aveugle, GAGE, qui souhaite donner un nouveau souffle dans sa carrière, avait fait sensation avec sa reprise exceptionnelle de « All Night Long » de Lionel Richie, avait décidé de poursuivre l’aventure avec Mika. Ce soir, Gage, de retour pour l’épreuve des K.O, doit absolument prouver qu’il a sa place dans l’aventure de The Voice 2019. Découvrez la prestation en avant-première de Gage qui interprète un tube interplanétaire de Prince, « Purple Rain ». Va-t-il rester dans l’équipe de Mika ? Va-t-il se faire voler par Soprano, Jenifer ou encore Julien Clerc ? Qui lui offrira la possibilité de poursuivre l'aventure à la prochaine étape de la compétition, les Battles ? RENDEZ-VOUS SAMEDI à 21H