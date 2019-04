K.O.- Geoffrey danse la "Macarena" de Damso, Soprano va-t-il kiffer ?

En EXCLUSIVITE - MYTF1 vous offre une des prestations de l’épreuve INEDITE des K.O. de The Voice 8. Après l’avoir découvert lors de son audition à l’aveugle, Geoffrey, 19 ans, qui avait fait carton plein avec sa reprise de « leave a Light On », de Tom Walker, avait décidé de poursuivre l’aventure avec Soprano. Ce soir, Geoffrey est de retour pour l’épreuve des K.O. de l’équipe de Soprano. Découvrez la prestation en avant-première de Geoffrey qui interprète avec originalité « Macarena » - Damso. Son côté « coolitude », va-t-elle payer et faire buzzer Soprano pour un coup de cœur ? Geoffrey, va-t-il se faire voler ? Qui lui offrira la possibilité de poursuivre l'aventure à la prochaine étape de la compétition, les Battles ? RENDEZ-VOUS SAMEDI à 21H