K.O.- Lady Gaga reprise par Poupie - le coup de cœur de Jenifer mis sur le gril de l'épreuve

En EXCLUSIVITE, MYTF1 vous offre une des prestations de l’épreuve INEDITE des K.O. de The Voice 8. Après l’avoir découverte lors de son audition à l’aveugle, Poupie, 20 ans, qui avait fait sensation avec sa reprise énergique de « Me, Myself And I » de G-eazy & Bebe Rexha, avait décidé de poursuivre l’aventure avec Jenifer. Ce soir, Poupie, de retour pour l’épreuve des K.O, nous montre une nouvelle facette d’elle, son côté sensible. Découvrez la prestation en avant-première de Poupie qui interprète un titre tiré du film « The Star Is Born » de Lady Gaga. Va-t-elle rester le coup de cœur de cette saison 8 de Jenifer ? Poupie, va-tellel se faire voler ? Qui lui offrira la possibilité de poursuivre l'aventure à la prochaine étape de la compétition, les Battles ? RENDEZ-VOUS SAMEDI à 21H