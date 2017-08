Karaoké : Quand le plateau reprend « cette année-là »

Cette nouvelle saison commence fort pour nos coachs… Ils le disent en interview. Ils sont heureux de se retrouver et cela se voit. Ca se chambre, ça rigole et ça se taquine. Un exemple avec cette reprise de « cette année-là » de Claude François, enfin de M. Pokora par le public. Ambiance garantie. « The Voice Kids » saison 4, c’est tous les samedis à partir de 21 heures sur TF1 et tous les jours sur MYTF1.