Karla, Vincent Vella ou Lisandro Cuxi ? Qui ira aux directs ?

LE CHOIX - Ces trois talents ont défendu leur place pour les grands shows en direct : Karla à la voix d’une diva a interprété un titre de Lara Fabian, « J’y crois encore » ; Vincent Vella à la voix de crooner et showman, a décidé de reprendre un titre de Céline Dion « Le Ballet » et pour finir Lisandro Cuxi, a choisi pour convaincre de l’emmener sur les grands shows en direct un titre de kendji Girac, « Elle m’a aimé ». Qui l’emportera ? Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017