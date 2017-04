Karla VS Lisa Mistretta VS Lily Berry - « Bang bang » (Jessie J - Ariana Grande - Nicky Minaj) (Saison 6)

Exceptionnellement pour cette battle, ce n’est pas deux mais trois talents de l’équipe de M Pokora qui vont s’affronter pour disputer leur place dans la suite de l’aventure et ainsi accéder à l’étape suivante, l’épreuve ultime. Karla, Lisa Mistretta et Lily Berry ont toutes les trois été coachées par M Pokora, charmé par leur voix lors de leur audition à l’aveugle. Karla a été découverte lors du deuxième Prime de cette saison 6 en interprétant « Without You » de Mariah Carrey. Ce talent avait fait se retourner les quatre coachs. Mais c’est avec Matt Pokora qu’elle a voulu continuer l’aventure. Dans ce même prime, Lily Berry a interprété avec brio un des titres de ColdPlay, « Hymn For The Week-end » qui avait enchanté Zazie et M Pokora. Quant à la jeune Lisa Mistretta, qui avait interprété avec intensité « Mamma Knows Best » de Jessie J aux dernières auditions à l’aveugle avait subjugué M Pokora et Florent Pagny. Toutes trois vont essayer de tout mettre de leur côté pour convaincre leur Coach Matt Pokora lors de cette Battle. A cette occasion, elles vont interpréter le titre « Bang bang » de Jessie J, Ariana Grande et Nicky Minaj. Ensemble, elles investissent le plateau de The Voice et feront douter Matt Pokora qui aura du mal à la départager. Qui de ces trois jeunes femmes pleines d’énergie continuera l’aventure et se qualifiera pour la dernière épreuve avant les Grands Shows en Direct ? Replay de The Voice Saison 6 du samedi 22 avril 2017