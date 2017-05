Karla VS Vincent Vella VS Lisandro Cuxi- Epreuve Ultime (Saison 6)

PRESTATIONS - Pour cette épreuve Ultime, Matt Pokora appelle à s’avancer sur scène trois talents bien différents mais au groove certain : c’est d’abord la jeune Karla et sa voix de diva qui lui avait permis de se faire remarquer pendant son Audition à l’Aveugle sur le titre de Mariah Carrey « Without You » qui se présente face au public sur la chanson de son choix, « J’y crois encore » de Lara Fabian. S’en suit Vincent Vella et son air de crooner, qui avait tapé dans l’œil de Matt Pokora dès les premières minutes pendant les Auditions à l’Aveugle grâce au titre de Jamiroquai « Virtual Insanity », qui s’essaye à une reprise de Céline Dion « Le Ballet ». Enfin, c’est Lisandro Cuxi, qui avait fait dansé nos 4 Coachs sur « Can’t Stop the Feeling » de Justin Timberlake, qui ce soir s’élance sur scène avec une reprise de Kendji Girac sur le titre « Elle m’a aimé ». Lequel de ces trois artistes saura sortir du lot et accéder aux Grands Shows en Direct ? Sur lequel d’entre eux le choix de Matt Pokora se portera-t-il ? Extrait du Replay de The Voice 6 – Epreuve Ultime – du 13 mai 2017