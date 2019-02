Leurs voix sont reconnaissables entre mille, Kendji Girac et Claudio Capéo chantent pour la première fois ensemble, un beau duo sur un nouveau titre très attendu « Que Dieu me pardonne » issu du nouvel album de kendji Girac « Amigo » . Ils ont choisi la scène de The Voice 8 pour vous offrir ce tube en devenir, avec deux voix qui se marient parfaitement. Voir l’extrait du REPLAY de THE VOICE 8, la suite 2 du 16 février 2019