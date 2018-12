Kendji Girac - "Tiago"

C’est l’invité d’honneur de cette finale en direct. Kendji Girac participe à la clôture de la saison 5 de The Voice Kids entouré des quatre coachs emblématiques, Jenifer, Soprano, Amel Bent et Patrick Fiori, et des huit talents finalistes. Dans The Voice Kids - la suite, il nous offre une prestation exceptionnelle. Le chanteur de 22 ans, vainqueur de la saison 3 de The Voice en 2014, interprète son single « Tiago » extrait de son album « Amigo ». Dans cette chanson, il rend un fervent hommage à ses racines et célèbre une grande amitié. Découvrez sa prestation en images. Extrait de The Voice Kids – La suite, diffusée le vendredi 7 décembre sur TF1.