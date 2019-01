Souvenez-vous : Kendji, Louane, Amir, Slimane... Tout a commencé à The Voice

Rendez-vous samedi 8 février dès 21h pour découvrir cette nouvelle saison. La saison 8 de The Voice s’annonce comme le début d’une nouvelle ère placée sous le signe de la nouveauté, de la fraîcheur et de l’émotion. Tout est dorénavant permis pour remporter la victoire et devenir « The Voice » avec une bataille des coachs des plus renversantes et des nouvelles règles inédites ! Mais avant tout, souvenez-vous de tous ces artistes qui ont été découverts grâce à The Voice : Amir, Lisandro Cuxi, Louane, Louis Delort,Kendji Girac, Fréro Delavega,Olympe, Igit, Arcadian, Slimane, Maëlle ...Depuis ils ont réalisé leur rêve : être artiste reconnu.