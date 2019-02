Mettez-vous à la place des coachs et jugez cette voix. Fermez les yeux et écoutez ce talet. Pour sa première audition à l'aveugle à The Voice, Kiara Jones a choisi d'interpréter un énorme tube interplanétaire de James Brown, "I Feel Good". Réussira-t-elle à convaincre les coachs Mika, Jenifier, Julien Clerc et Soprano ? Voir l'extrait du REPLAY de THE VOICE 8 du samedi 9 février 2019 - Auditions à l'aveugle 1