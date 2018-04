Kriill et Abel Marta ont ambiancé le plateau de "The Voice"

Pour les Duels, Pascal Obispo a décidé de confronter le groupe Kriill et Abel Marta sur un titre de Stromae : "Alors on danse". Kriill, accompagné de son labo musical, et Abel Marta, de sa guitare, ont mis le feu au plateau de "The Voice". Et en prime, on a eu le droit à une petite chorégraphie du trio. Pascal Obispo était également au rendez-vous puisque les talents ont réussi à le faire danser. EXTRAIT de la suite des Duels de "The Voice" du 14 avril 2018