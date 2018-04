Kriill vs Abel Marta | Alors on danse | Stromae

Kriill et Abel Marta sont les prochains talents à se présenter aux Duels de ce douzième prime. Souvenez-vous lors des Auditions finales, Kriill avait interprété un titre de Rihanna : "Bitch better have my money" et Abel Marta, "Tu vuo fa l’Americano" de Renato Carosone. Un choix payant puisque Pascal Obispo avait volé Kriil à Mika et Abel Marta à Florent Pagny. Ce soir, ils se présentent en duel devant les coachs avec une reprise de Stromae : "Alors on danse". EXTRAIT des Duels de "The Voice" du 14 avril 2018