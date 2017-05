Matt et ses talents au Zénith de Paris ! !

Les 4 Talents qui composent l’équipe de Matt Pokora peuvent compter sur leur Coach pour leur donner toutes les cartes en main. Ann-Shirley, Dilomé, Marius et Lisandro Cuxi ont pu découvrir leur Coach Matt Pokora en pleine représentation lors de son concert à Paris pendant le My Way Tour. Ils en ont pris plein les yeux lorsqu’ils ont assisté à la prestation de Matt Pokora, de quoi en apprendre toujours plus avant leur prestation du premier Live. Extrait du Replay de The Voice 6, la suite du 20 mai 2017