L’interview pipelette de Jane Constance !

Grande gagnante de The Voice Kids, Jane Constance est resté dans nos mémoires ! En effet, en plus d’être une chanteuse exceptionnelle, elle se décrit elle-même comme étant un moulin à parole. Ça tombe bien, c’est aussi le cas de Mickaël Mesigos, qui profite de sa venue pour une « interview pipelette ». C’est ainsi l’occasion de revenir sur la sortie de son album, À Travers Tes Yeux. Rendez-vous samedi prochain à 20h55 sur TF1 pour la suite des battles de The Voice 6 !